Бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации в Китае арестовали за взятки

Бывший заместитель генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Сюй Вэньжун был задержан по обвинению в коррупции. Об этом сообщила прокуратура провинции Ляонин. "По поручению Верховной народной прокуратуры КНР, народная прокуратура провинции Ляонин вынесла постановление о задержании бывшего заместителя генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации Сюй Вэньжуна по обвинению в получении взятки", - говорится в заявлении. Расследование по делу Сюй Вэньжуна проводилось Государственным надзорным комитетом КНР до передачи его в прокуратуру, сообщает ТАСС.

Китай настаивает на принципе "нулевой терпимости" к коррупции. За последние несколько месяцев были задержаны или подверглись расследованию несколько высокопоставленных чиновников государственных компаний и финансовых учреждений. Им инкриминируют получение взяток и другие нарушения законодательства.