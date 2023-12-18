Задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области подтвердили в СК

Задержание главы Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой фирмы подтверждено Следственным комитетом.
Об этом информирует пресс-служба СК РФ по данным ТАСС. Согласно сообщению, Главное следственное управление СК России начало уголовное преследование в отношении Олега Бойко и представителей коммерческой организации, сообщает ТАСС.
По версии следствия, Бойко получил взятки от них на сумму более 25 миллионов рублей за оказание защиты при выполнении работ в сфере пожарной безопасности. Подозреваемые находятся под стражей, и в настоящее время рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения.
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