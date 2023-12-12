В СИЗО отправил суд в Петербурге пятого фигуранта дела о вымогательстве

Суд Выборгского района Санкт-Петербурга решил посадить под стражу пятого участника уголовного дела о вымогательстве, организованном преступной группой, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Шаменяра Садыгзаде, обвиняемый в совершении преступлений по статьям 163 ч. 2 (вымогательство) и 162 ч. 2 (разбой) УК РФ, останется в заключении до 6 февраля 2024 года.

Известно, что задержание Садыгзаде произошло 11 декабря в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ему было предъявлено обвинение, которое он не признал.

Ранее уже было объявлено о заключении под стражу до 6 февраля двух полицейских, которых задержали за превышение полномочий и содействие организованной преступной группе. Эта группа напала на местных жителей в ноябре, с целью вымогательства крупной суммы денег. Виталия Тугбаева, который ранее служил дежурным в 59-м отделе полиции УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, было предъявлено обвинение по статьям 163 ч. 2 (вымогательство) и 286 ч. 3 (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. В изолятор также отправлены водитель Егор Поддубный, а также Шахин Раджабалиев и Даниил Молодцев. Раджабалиеву вменяют вымогательство и разбой, Молодцеву - только вымогательство, сообщает ТАСС.

По предварительному расследованию, в ноябре преступники узнали, что бывшая подруга одного из потерпевших требует от него 300 тыс. рублей компенсации за разрыв отношений. Затем соучастники организовали нападение, в ходе которого потребовали деньги. Жертва отказалась, после чего ее избили и похитили. Суд постановил наложить арест на подозреваемых до 6 февраля 2024 года.