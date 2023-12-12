Дело Фургала о хищении активов МСП-Банка 19 декабря начнет слушать суд Москвы

Бабушкинский суд в Москве отказался отправлять уголовное дело, касающееся бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-Банка, обратно на доследование в прокуратуру. По информации ТАСС, представитель суда сообщил, что слушание дела по существу намечено на 19 декабря.

"В результате закрытых предварительных слушаний Бабушкинский суд принял решение не возвращать уголовное дело Фургала и других фигурантов в прокуратуру, назначивпервое заседание по существу на 19 декабря в 12:00 мск", — отметила представитель суда.

Она добавила, что рассмотрение дела будет проводиться тройкой судей в открытом режиме. Ранее суду не удалось провести предварительные слушания и начать рассмотрение дела по существу из-за того, что не все подсудимые были доставлены из Хабаровска в Москву, что затянуло процесс почти на два месяца, сообщает ТАСС.