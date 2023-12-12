Информацию о взломе сервисов украинскими хакерами опровергла ФНС

Сведения о том, что ресурсы Федеральной налоговой службы (ФНС) России подверглись взлому со стороны Украины, не соответствуют действительности. Все сервисы ведомства функционируют в обычном режиме, обеспечивая безопасность данных российских граждан. Об этом заявлено в пресс-службе ФНС.

"На сегодняшний день некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о предполагаемом взломе и 'уничтожении инфраструктуры' налоговых органов России украинскими хакерами, а также о наличии вредоносного программного обеспечения на всех серверах", - сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление ФНС РФ.

Однако ведомство опровергло данную информацию, подчеркнув, что все сервисы налоговой инспекции, включая веб-сайт и другие каналы взаимодействия с налогоплательщиками и органами власти, функционируют в штатном режиме. Также пользователи интернета отметили отсутствие сбоев в работе ФНС, сообщает "Российская газета".