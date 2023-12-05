В Астрахани виновник ДТП с маршруткой получил два года колонии

Кировский суд в Астрахани вынес приговор местному жителю, осужденному за аварию, произошедшую в сентябре этого года. В ходе процесса установлено, что подсудимый, управляя легковым автомобилем, столкнулся с пассажирской "Газелью", что привело к смерти человека. Информация об этом поступила от пресс-службы прокуратуры Астраханской области.

Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, связанного с нарушением правил дорожного движения и неосторожным причинением смерти. Суд согласился с позицией обвинения и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении, а также отстранил от управления транспортными средствами на два года, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Астраханской области сообщили о трагическом ДТП, произошедшем 29 сентября, где столкнулись BMW и пассажирская "Газель". В результате аварии погибла пассажирка такси, еще пять человек были госпитализированы. По версии следствия, водитель BMW нарушил правила движения, игнорируя знак "Уступите дорогу" и вызвав столкновение с автобусом. Пассажирка автобуса получила тяжелые травмы, от которых скончалась до приезда скорой помощи.