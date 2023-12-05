Топ-менеджеру "Рольфа", осужденному на 8,5 года Мосгорсуд оставил в силе приговор

Мосгорсуд отклонил апелляцию, касающуюся приговора директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро. Ему было назначено 8,5 лет лишения свободы по обвинению в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
Суд отклонил апелляцию на приговор Черемушкинского суда Москвы, подтвердив решение первой инстанции. Анатолий Кайро был признан виновным по частям "а" и "б" статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ за совершение валютных операций с использованием поддельных документов при переводе денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов. Ему было назначено восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима, сообщает ТАСС.
В июне 2019 года Следственный комитет России начал уголовное дело по выводу за рубеж 4 миллиардов рублей в отношении ряда руководителей компании "Рольф", включая главу Сергея Петрова. Также были объявлены в розыск бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия. По версии следствия, Анатолий Кайро принимал участие в организации преступной схемы в 2014 году, в результате которой 4 миллиарда рублей были переведены на счета кипрской компании, контролируемой им.
"Рольф" - автодилер, основанный в 1991 году, владеющий портфелем из 21 автомобильной марки и мотоциклетным брендом. Дилерская сеть компании присутствует в Москве и Санкт-Петербурге.
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