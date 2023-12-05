В Москве мужчину арестовали за убийство бабушки молотком

Суд решил отправить под стражу мужчину, который подвергается обвинениям в убийстве своей бабушки в квартире на Площади Победы в Москве. Об этом стало известно из официального заявления пресс-службы прокуратуры столицы.

"По решению суда, основанному на позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, 34-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своей бабушки, было назначено заключение под стражу. Ему предъявлено обвинение согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство)", — гласит сообщение.

Инцидент произошел 3 декабря в жилом доме на Площади Победы, где обвиняемый в ходе ссоры с 79-летней бабушкой нанес ей удар молотком по голове, в результате чего женщина скончалась на месте. По информации надзорного ведомства, мужчина признал свою вину в совершении преступления, сообщает ТАСС.

"Он объяснил, что конфликт с бабушкой возник из-за ее просьбы отправиться в магазин, после чего он взял молоток и нанес несколько ударов по голове женщины", — пояснили в пресс-службе.

Обвиняемый не высказывал возражений против изоляции под стражу, и ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В случае признания виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.