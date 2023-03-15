Правительство Израиля готово продать Украине системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов по причине утверждения экспортных лицензий. Разрешение было одобрено еще в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас - такой информацией поделился информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Данное решение приняли министром обороны Йоав Галантом и главой МИД Израиля Эли Коэном после того, как премьер-министр сраны Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было.

Стоит отметить, что Израиль впервые с начала специальной военной операции РФ одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений