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  • Опубликована сегодня в 22:14

Израиль может продать Украине системы борьбы с беспилотниками

Правительство Израиля готово продать Украине системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов по причине утверждения экспортных лицензий. Разрешение было одобрено еще в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас - такой информацией поделился информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Данное решение приняли министром обороны Йоав Галантом и главой МИД Израиля Эли Коэном после того, как премьер-министр сраны Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было.

Стоит отметить, что Израиль впервые с начала специальной военной операции РФ одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений

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