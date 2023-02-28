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  • Опубликована сегодня в 20:07

Глав МИД Израиля осуждает СВО на Украине

Эли Коэн, глава МИД Израиля, в ходе совместной конференции с его коллегой из Германии Анналеной Бербок публично осудил проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом Зеленским»

Ранее политик отказывался комментировать межгосударственный конфликт.

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