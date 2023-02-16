Киев встречает министра иностранных дел Израиля Эли Коэн, который прибыл 16 февраля ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой, такой информацией поделился иностранный политик в свём Twitter.
«Я сейчас прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны»
Коэн также сообщил, что на данный момент идет работа над возобновлением израильского посольства в столице Украины.
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