Киев встречает министра иностранных дел Израиля Эли Коэн, который прибыл 16 февраля ради встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой, такой информацией поделился иностранный политик в свём Twitter.

«Я сейчас прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны»

Коэн также сообщил, что на данный момент идет работа над возобновлением израильского посольства в столице Украины.