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  • Опубликована сегодня в 20:33

Нетаньяху сократил сроки поездки в ФРГ из-за ситуации в Израиле

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху придется сократить время своего пребывания в Германии по причине возникшего инцидента в сфере безопасности на севере его страны. Как сообщает Times of Israel, политик планировал вернуться из Берлина утром 17 марта, а теперь он прибудет в родную страну вечером 16 марта.

О деталях инцидента не рассказывают, однако СМИ Израиля предполагают, что это может быть связано со взрывом, произошедшим 13 марта, в результате которого был ранен мужчина.

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