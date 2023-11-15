ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщил, что началась военная операция против движения ХАМАС. Бойцы проводят операцию, ориентируясь на основе имеющихся разведывательных данных.
Как сообщает армия обороны Израиля, операция «точная и целенаправленная». Цель - спасение израильских заложников и победа над ХАМАС. В заявлении также подчеркивается, что Израильская армия находится в состоянии войны не с гражданским населением, а именно с ХАМАС. На данный момент задействованы военнослужащие, владеющие арабским языком, а также медицинские бригады, прошедшие специальную подготовку.
Военная операция будет проводиться без какого-либо намерения навредить мирному населению, которое ХАМАС часто использует в роли живого щита. Ранее представители Израиля потребовали остановить болевые действия на территории больницы, но требование осталось без ответа.
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