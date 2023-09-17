Еврейский Новый год заканчивается многотысячными демонстрациями протеста

После празднования еврейского Нового года в Израиле, тысячи людей вышли на улицы воскресенье, чтобы в течение 37 недель подряд выразить свой протест против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

Как это стало обычным делом с января, когда начались крупные протесты, являющиеся самыми масштабными в истории страны, крупнейшее мобилизацию наблюдали в Тель-Авиве. Также прошли демонстрации в Старом городе Иерусалима и других регионах. Сотни протестующих также собрались в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, где Нетаньяху отправился в официальный дипломатический визит в Соединенные Штаты, включая выступление на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

Обычно протесты проводились в субботу вечером после Шаббата (еврейского дня отдыха), но на этой неделе они были перенесены из-за еврейского Нового года (Рош ха-Шана), который начался в пятницу и завершился в воскресенье.

Израиль переживает политический кризис с начала года, когда правительство Нетаньяху, самое правое в истории страны, представило спорную судебную реформу. Кризис достиг своего пика на прошлой неделе, когда 15 членов Верховного суда рассмотрели апелляции по закону, принятому в июле как часть реформы. Этот закон, который считается основой судебной реформы Нетаньяху, отменил доктрину разумности, которая давала Верховному суду право пересматривать или отменять решения правительства на основе его разумности. Критики считают, что этот закон подрывает формальные демократические основы Израиля, убирая независимость судебной власти и разделение властей.

Пока неизвестно, когда Верховный суд примет решение после продолжительных слушаний во вторник, которые привлекли внимание всё более поляризованного общества, разделенного на сторонников и противников спорной реформы. Часть дискуссий сосредоточена на вопросе, имеет ли Верховный суд право отменять утвержденное законодательство или вмешиваться в него.

Многие демонстранты на акциях пришли с копиями Декларации независимости, утверждая, что судебная реформа изменит основополагающие принципы Израиля. Они также ссылались на исторического лидера Давида Бен-Гуриона, основателя Израиля, чтобы подкрепить свои аргументы.