В Израиле начали отмечать наступление 5784 года по еврейскому календарю

С приходом заката началось празднование Рош ха-Шана, что означает наступление 5784 года по еврейскому календарю. В этом календаре дни измеряются с заката до заката.

Рош ха-Шана, празднуемый первые два дня месяца тишрей по иудейскому календарю, является особым временем для израильтян. В эти дни, которые в Израиле являются выходными, традиционно запрещено выполнять практически любую работу, за исключением приготовления пищи. На праздничном столе принято подавать различные символические блюда, такие как яблоки с медом, сладости, блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, а также голову рыбы или барана. Это связано с тем, что Рош ха-Шана в переводе означает "голова года".

Считается, что Рош ха-Шана отмечается в годовщину шестого дня Сотворения мира, когда был создан человек. Этот праздник открывает последовательность осенних еврейских праздников. Через два дня после Рош ха-Шана наступает пост Гедалии, а через неделю - Йом киппур (Судный день), после чего следует праздник Суккот, который длится семь дней.

Отметим, что с пятницы по воскресенье Израиль ввел полную блокаду палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Вход палестинцам на израильскую территорию разрешен исключительно по гуманитарным и медицинским причинам и только после одобрения управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

Накануне праздника Рош ха-Шана Израильское статистическое бюро опубликовало данные о демографии страны. За последние 12 месяцев население еврейского государства увеличилось на 2% и составило 9,795 миллиона человек. Прогнозируется, что к концу 2024 года это число достигнет 10 миллионов.