Опубликован список знаменитостей, отказавшихся от приглашения на вечеринку Ивлеевой

Телеграм-канал Baza опубликовал перечень российских знаменитостей, которых пригласили на вечеринку, посвященную дню рождения блогера Насти Ивлеевой, однако они отказались принять участие.

В списке почетных гостей значилось 450 человек, но далеко не все из них явились на этот скандальный ивент.

Среди звезд, получивших приглашение, оказались актер из сериала "Слово пацана" Филипп Янковский, певица Нюша, актриса Настя Самбурская, продюсер Яна Рудковская, а также Тина Канделаки и Светлана Бондарчук.

Напомним, что телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку 20 декабря в московском клубе "Мутабор". Приглашенных гостей попросили прийти в полуобнаженном виде.

После появления в Сети фотографий и видеозаписей с мероприятия Анастасию и ее коллег начали критиковать в социальных сетях, а также общественные личности и обычные граждане.

Важно отметить, что певец Филипп Киркоров решил не изменять своим планам на Новый год, несмотря на критику со стороны фанатов и коллег. Он объявил о предстоящем новом шоу с его участием.