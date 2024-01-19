Итальянский суд разрешил использование фашистского приветствия на мероприятиях

Верховный кассационный суд Италии принял решение не считать фашистское приветствие, известное как "римский салют", преступлением, если оно не представляет опасности для возрождения фашизма. Эту информацию сообщило местное издание il Fatto Quotidiano.

В статье отмечается, что "римское приветствие не является преступлением, если отсутствует конкретная опасность реабилитации фашизма".

Согласно данным издания, приветствие с вытянутой рукой, проводимое в контексте событий, "приравненных к выражениям фашистской партии", может влечь уголовное наказание с тюремным заключением до трех лет, если "с учетом всех обстоятельств имеет смысл связать его с конкретной угрозой реорганизации фашистской партии".

В статье также отмечается, что лица, повторившие жест "римского салюта" в частном порядке или на мемориальных мероприятиях, освобождаются от ответственности за это демонстрирование.