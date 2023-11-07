Италия выдала гражданство девочке, чтобы ей сохранить систему жизнеобеспечения

Совет министров Италии в понедельник предоставил гражданство неизлечимо больной девочке из Великобритании, чтобы предотвратить ее отключение от системы жизнеобеспечения, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Восьмимесячная Инди Грегори страдает редким митохондриальным заболеванием, которое препятствует выработке необходимой телу энергии. Врачи больницы города Ноттингем считают болезнь неизлечимой, сообщила газета il Messaggero. Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей разрешить перевезти малышку в Рим, где ее жизнеобеспечение поддерживалось бы искусственно.

Вопрос предоставления гражданства девочке был единственным в повестке экстренного заседания Совета министров Италии.

"Решение последовало за готовностью педиатрической больницы Bambino Gesù ("Младенец Иисус") по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства, поданного адвокатами родителей. Правительство Италии также сообщило руководству больницы и семье о своем обязательстве покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым", — говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.

Премьер Италии Джорджа Мелони заверила, что "сделает всё, что может, чтобы защитить" жизнь девочки и "право родителей сделать всё, что они могут, для нее".