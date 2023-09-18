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  • Опубликована сегодня в 11:08

Сегодня в Италии не работает общественный транспорт

Сегодня работники общественного транспорта Италии проводят общенациональную забастовку, отвечая на призывы крупнейших профсоюзов. Это первое протестное выступление после летнего перерыва, которое оказывает влияние на транспортную ситуацию в крупнейших итальянских городах, хотя авиаперевозки и железнодорожное сообщение остаются незатронутыми. Согласно законодательству о забастовках, работники этой отрасли должны обеспечивать "гарантированные" интервалы движения, которые варьируются для разных городов, но всегда включают утренний и вечерний периоды.

Этот протест повлияет на работу общественного транспорта в таких городах, как Рим, Милан, Турин и другие. Местные транспортные компании предварительно объявили о маршрутах, на которых будут задержки. В практическом плане забастовка приведет к задержкам на остановках и, например, к закрытию некоторых станций метро в Риме. Пассажиры пригородных поездов, автобусов, трамваев, метро и городских фуникулеров в зависимости от города также могут почувствовать последствия стачки.

В совместном заявлении профсоюзов транспортной отрасли говорится: "Заработная плата работников городского общественного транспорта самая низкая в Европе. Условия труда ухудшаются, а защита здоровья и безопасность работников, обеспечивающих услуги, снижаются, при этом их ответственность и риски растут. В то время как инфляция и цены, особенно на продукты первой необходимости, стремительно растут."

В числе требований профсоюзов включены сокращение рабочей недели до 35 часов и увеличение заработной платы на 300 евро.

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