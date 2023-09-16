Ситуацию вокруг Лампедуза обсудят главы МИД трех стран Европы

Министры внутренних дел Франции, Италии и Германии, Жеральд Дарманен, Маттео Пьянтедози и Нэнси Фезер, планируют провести второй за последние сутки телефонный разговор для обсуждения острой ситуации на итальянском острове Лампедуза, где количество нелегальных мигрантов превысило число местных жителей. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники, близкие к французскому министру.

Согласно информации телеканала, разговор запланирован на 15:30 по местному времени (16:30 мск). Ранее, в пятницу вечером, министры уже провели совместное созвон. Однако в этот раз к беседе также присоединятся представитель Испании, которая в данный момент председательствует в Совете ЕС, и еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

На итальянском острове Лампедуза сейчас сложилась критическая ситуация из-за нелегальной миграции. По информации местных властей, эскалация произошла после массового прибытия за два дня более чем 6 тысяч нелегальных мигрантов. С учетом этих новых прибывших, с начала текущего года на берегах Италии высадились более 120 тысяч мигрантов, что является рекордными показателями за последние годы.

Нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе способствует усилению миграционных потоков, откуда нелегальные мигранты отправляются к итальянским берегам. Многие из них надеются далее перебраться в другие европейские страны, однако все обязательства по их приему лежат на стране, в которую они прибывают.