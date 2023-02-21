Киев встречает нового гостя. На этот раз им стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая прибыла на Украину ради встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал RailNews24.

Перед "рабочей поездкой" в Киев, политик также посетила Варшаву и провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Их совместная пресс-конференция состояла из обсуждения международной политический ситуации, в частности положения дел на Украине. Предствитель Италии с уверенностью добавила, что восточноевропейская страна может рассчитывать на их помощь.

Напомним, что Джорджа Мелони после своего назначения на должность премьер-министра провела несколько "очень сердечных" телефонных разговоров с Владимиром Зеленским.