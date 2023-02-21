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  • Опубликована сегодня в 22:16

Власти Италии не обсуждают поставку истребителей Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поставка украинскому режиму самолетов пока не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолетов не на повестке. Мы должны принимать такие решения вместе с международными партнерами. На этой стадии мы сконцентрированы на системах ПВО", — отметила Мелони.

Напомним, ранее итальянские СМИ писали о том, что Италия может передать Украине до пяти боевых самолетов.

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