Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems уничтожила свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уничтожению подверглось IT-оборудование, транспортные средства, офисная мебель и техника. Решение об утилизации было принято в августе 2022 года, в исполнение приведено в январе 2023 года.

Причиной тому стало прекращение продаж в России и невозможность провести реэкспорт.