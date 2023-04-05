Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems уничтожила свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Уничтожению подверглось IT-оборудование, транспортные средства, офисная мебель и техника. Решение об утилизации было принято в августе 2022 года, в исполнение приведено в январе 2023 года.
Причиной тому стало прекращение продаж в России и невозможность провести реэкспорт.
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