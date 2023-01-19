Пленный боевик Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в подготовке ВСУ, начиная с 2018 года. В частности он отметил канадских наемников, которые преподавали украинским военным медицину, стрельбу и тактику ведения боевых действий.
"На срочке сталкивался с канадцами, которые преподавали медицину. Нас учили оказывать первую медицинскую помощь и стрелять, проводили тактические занятия", — отметил он в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Алиев начал службу в рядах ВСУ в 2018 году. Обучение проходил на полигоне во Львовской области. По словам пленного, там он впервые увидел противотанковые комплексы Javelin американского производства, которые начали широко использоваться во время спецоперации на Донбассе.
После срочной службы Алиев подписал контракт с "Азовом"*, где был наводчиком БТР-4. Когда начались военные действия, находился в Мариуполе и участвовал в обороне города. В плен попал в мае 2022 года при зачистке завода "Азовсталь".
* Организация, признанная террористической, запрещена территории РФ.
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