Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:35

Истребители НАТО подняли навстречу группе российских самолетов в небе над Калининградской областью

Боевые самолеты ВВС Великобритании и Германии подняли в воздух навстречу группе самолетов ВКС РФ, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии, сообщила пресс-служба британских ВВС.

В заявлении ведомства говорится, что Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 ВС РФ, следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27, передает РИА "Новости".

До этого Минобороны РФ неоднократно заявляло, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются строго над нейтральными водами в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Мир

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву встревожил западные элиты

Одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет заверения в долгосрочном партнерстве, которое по своей сути направлено против несправедливого вмешательства Запада.

Читать полностью

В Китае существует потребность в специалистах со знанием русского языка

В Китае востребованы специалисты со знанием русского языка, однако многое зависит от провинции.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости