Боевые самолеты ВВС Великобритании и Германии подняли в воздух навстречу группе самолетов ВКС РФ, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии, сообщила пресс-служба британских ВВС.
В заявлении ведомства говорится, что Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 ВС РФ, следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27, передает РИА "Новости".
До этого Минобороны РФ неоднократно заявляло, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются строго над нейтральными водами в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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