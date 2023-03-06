Иран прорабатывает возможность закупки у России истребителей Су-35. Об этом заявил министр обороны страны Мохаммад-Реза Караи Аштияни.
"Что касается закупки Су-35 из России, то этот вопрос все еще находится в стадии проработки и истребители еще не получены", — приводит агентство Tasnim слова Аштияни, передает РИА "Новости".
Ранее иранский парламентарий Шахрияр Хейдари предположил, что Иран получит истребители Су-35 вскоре после 21 марта.
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