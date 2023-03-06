Иран прорабатывает возможность закупки у России истребителей Су-35. Об этом заявил министр обороны страны Мохаммад-Реза Караи Аштияни.

"Что касается закупки Су-35 из России, то этот вопрос все еще находится в стадии проработки и истребители еще не получены", — приводит агентство Tasnim слова Аштияни, передает РИА "Новости".