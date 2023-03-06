Турция может пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. Об этом заявил представитель Совбеза Турции Чагры Эрхан.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей, передает РИА "Новости".