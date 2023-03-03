В конечном счете Киев получит истребители от западных партнеров. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.
"Я думаю, что на Западе снова будет создана своего рода коалиция по истребителям и мы получим какой-то основной самолет, а также другие типы", — заявил Резников в интервью Bild, передает РИА "Новости".
По его словам, во время обсуждении поставок танков, для Украины особое значение имели немецкие бронемашины Leopard и американские Abrams. Вместе с тем коалиция согласилась предоставить Киеву французские легкие танки, а также британские Challenger.
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