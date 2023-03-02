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  • Опубликована сегодня в 7:13

США готовятся поставить истребители F-16 на Тайвань

Госдеп США согласовал продажу американских истребителей F-16 Тайваню. Также в сделку будет включено сопутствующее вооружение на общую сумму порядка 619 млн долларов, говорится в сообщении Пентагона.

Военные отмечают, предполагаемая продажа данных вооружений послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности. Таким образом Вашингтон рассчитывает поддержать продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала.

Администрация Белого дома уже уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.

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