Госдеп США согласовал продажу американских истребителей F-16 Тайваню. Также в сделку будет включено сопутствующее вооружение на общую сумму порядка 619 млн долларов, говорится в сообщении Пентагона.

Военные отмечают, предполагаемая продажа данных вооружений послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности. Таким образом Вашингтон рассчитывает поддержать продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала.

Администрация Белого дома уже уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.