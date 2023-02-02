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  • Опубликована сегодня в 14:27

В Китае уверены, что западные истребители "не долетят" до Украины

Поставлять Украине многоцелевые истребители F-16, не отвечает интересам Запада. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению аналитиков, США не заинтересованы в резком обострении обстановки на фронте, а также опасаются, что Украина будет использовать истребители для ударов по российской территории.

"Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями. Если украинская армия будет оснащена таким оружием, это однозначно приведет к эскалации конфликта", — заявил эксперт Сун Чжунпин.

По его мнению, западные страны поставляют Украине лишь узлы, а не готовые системы вооружения.

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