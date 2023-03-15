Украина совсем скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких предположительно европейских стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются коллегиально сразу несколькими государствами", — сказал он.

Представитель польского правительства сослался на договоренности с государствами, перечень которых он не уточнил.

Напомним, накануне польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может передать Киеву истребители через несколько недель. По имеющейся информации, на вооружении Польши стоит 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. До этого власти заявляли о передаче Украине запчастей для МиГ-29.