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  2. Спецоперация на Украине
  • Опубликована сегодня в 10:33

Экс-министр обороны США: Украине надо поставить все необходимо оружие

Бывший министр обороны США Леон Панетта выступает за предоставление Украине всего необходимого оружия, включая новейшие истребители F-16.

"Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны, и считаю, что F-16 — это то, что США должны серьезно принять во внимание", — заявил он в интервью итальянским СМИ.

По его словам, самое главное в ближайшие месяцы, чтобы Украина смогла сохранить свой наступательный порыв, дабы вытеснить российские войска из Донбасса.

"Я бы поощрил их попытку вернуть себе также Крым", — заявил генерал.

По словам Панетта это единственный способ посадить РФ за стол переговоров.

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