Бывший министр обороны США Леон Панетта выступает за предоставление Украине всего необходимого оружия, включая новейшие истребители F-16.
"Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны, и считаю, что F-16 — это то, что США должны серьезно принять во внимание", — заявил он в интервью итальянским СМИ.
По его словам, самое главное в ближайшие месяцы, чтобы Украина смогла сохранить свой наступательный порыв, дабы вытеснить российские войска из Донбасса.
"Я бы поощрил их попытку вернуть себе также Крым", — заявил генерал.
По словам Панетта это единственный способ посадить РФ за стол переговоров.
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