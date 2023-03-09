Бывший министр обороны США Леон Панетта выступает за предоставление Украине всего необходимого оружия, включая новейшие истребители F-16.

"Я за отправку вооружений, необходимых Киеву для обороны, и считаю, что F-16 — это то, что США должны серьезно принять во внимание", — заявил он в интервью итальянским СМИ.

По его словам, самое главное в ближайшие месяцы, чтобы Украина смогла сохранить свой наступательный порыв, дабы вытеснить российские войска из Донбасса.

"Я бы поощрил их попытку вернуть себе также Крым", — заявил генерал.

По словам Панетта это единственный способ посадить РФ за стол переговоров.