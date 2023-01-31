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  • Опубликована сегодня в 12:50

Украина запросила 200 многоцелевых истребителей F-16

Украинской армии для перевооружения потребуется как минимум 200 истребителей F-16. Об этом заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в настоящий момент руководство Украины ведет "постоянные консультации с партнерами" насчет поставок самолетов, но говорить об окончательном решении пока преждевременно.

Как ранее сообщали мировые СМИ, Джо Байден отказался предоставить боевую авиацию украинской армии. Однако отдельные круги активно лоббируют этот проект в администрации президента.

В то же время президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. При этом СМИ написали, что Париж изучает запрос Киева насчет подготовки украинских пилотов.

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