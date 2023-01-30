Анкара не получила от Вашингтона ни истребители, ни выплаченные за них деньги. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
По его словам, когда Турция покупала у России С-400, со стороны США ему часто угрожали. В настоящее время Анкара ведет переговоры с Вашингтоном насчет покупки истребителей F-16, но американцы не торопятся с решением и по сути отказывают турецкой стороне.
"Ранее нам обещали истребители F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили США около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров", — приводит слова турецкого лидера информагентство "Анадолу".
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения.
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