Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Боевые вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях. Перед каждым вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава.