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  • Опубликована сегодня в 6:36

"Сушки" продолжают уничтожать противника в зоне спецоперации на Украине

Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Боевые вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях. Перед каждым вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава.

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