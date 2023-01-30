Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Боевые вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях. Перед каждым вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава.
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