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Трагедия в небесах: истребитель F-15 SA потерпел крушение в Саудовской Аравии, экипаж погиб
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  • Опубликована сегодня в 18:18

Трагедия в небесах: истребитель F-15 SA потерпел крушение в Саудовской Аравии, экипаж погиб

Истребитель F-15 SA совершил крушение в ходе тренировочного полета на востоке Саудовской Аравии.

Министерство обороны страны подтвердило гибель экипажа самолета и объявило о начале расследования происшествия.

Представитель ведомства генерал Турки аль-Малики отметил, что следственная комиссия уже приступила к выяснению обстоятельств случившегося.

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