Коэн раскритиковал проведение акций протеста против властей Израиля за границей

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал организаторов акций протеста против израильского правительства, проводимых за пределами страны. Он считает, что такие демонстрации не являются легитимными и приносят ущерб Израилю.
В своем заявлении, опубликованном в социальной сети Twitter, министр Коэн отметил, что даже когда его партия "Ликуд" находилась в оппозиции, они никогда не выступали против Государства Израиль на мировой арене. Он считает, что демонстрации против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за границей, а также публичное осуждение страны на международной арене, переходят грань и являются нелегитимными.
Эли Коэн подчеркнул, что такие действия противников наносят ущерб Израилю в различных аспектах. Он осуждает тех, кто призывает к отказу от военной службы и выводу денежных средств из государства, так как это, по его словам, причиняет вред безопасности и экономике страны.
Протесты в Израиле начались после формирования новой правительственной коалиции в конце 2022 года. Оппозиция, в основном левоцентристская, выразила свой протест против правительства, включающего праворадикальные и ультраортодоксальные религиозные партии. Одним из ключевых спорных моментов стала реформа судебной системы, предложенная правительством, которая вызвала острое несогласие со стороны оппозиции. Протесты продолжаются уже 37 недель и выражаются в различных формах.
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