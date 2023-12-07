Израиль продлевает период нахождения в резерве для поддержания боеспособности ЦАХАЛ

Минобороны и Минюст Израиля разработали временное распоряжение, направленное на увеличение срока нахождения в резерве членов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на один год.

Решение призвано обеспечить оперативную готовность и боеспособность ЦАХАЛ в период военных действий, особенно во время противостояния с ХАМАСом в секторе Газа.

В случае утверждения, период нахождения в резерве для рядового состава увеличится до 41 года, для офицеров — с 45 до 46 лет, а для военных специалистов — с 49 до 50 лет.