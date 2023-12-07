Минобороны и Минюст Израиля разработали временное распоряжение, направленное на увеличение срока нахождения в резерве членов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на один год.
Решение призвано обеспечить оперативную готовность и боеспособность ЦАХАЛ в период военных действий, особенно во время противостояния с ХАМАСом в секторе Газа.
В случае утверждения, период нахождения в резерве для рядового состава увеличится до 41 года, для офицеров — с 45 до 46 лет, а для военных специалистов — с 49 до 50 лет.
Серия аварий в Японии: Автомобиль врезался в дом, пострадали пять человек
В городе Иокогама (префектура Канагава) автомобиль столкнулся с жилым домом, приводя к травмам по меньшей мере у пятерых человек.
Нарышкин уверен, что пример суверенного курса ЦАР и Мали вдохновит другие страны Африки
Нарышкин утверждает, что эти страны нашли мужество в установлении тесных связей с Россией, противостоя силам бывших метрополий.
Биометрия в повседневной жизни: какие изменения ждут россиян в 2024 году
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью "Россия-24" объявил о планах внедрения биометрических данных для удобства граждан.
Недостаток оздоровительной инфраструктуры: ВУЗы России готовы принять всего 30% студентов
Из них лишь 138 университетов предоставляют возможность оздоровления летом, а 139 — круглогодично.