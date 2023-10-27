Президент Белоруссии: Война Израиля и Ирана может привести к Третьей мировой войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения относительно возможности начала Третьей мировой войны в случае, если Израиль и его союзники начнут военные действия против Ирана.
Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке может стать источником мирового конфликта. Лукашенко также отметил необходимость предоставления фактов, подтверждающих участие Ирана в конфликте.
Он выразил обеспокоенность использованием оружия, произведенного в разных странах, но подчеркнул, что это не обязательно свидетельствует о вовлеченности государства.
Президент также отметил, что существует риск серьезного военного конфликта с применением мощного оружия и неопределенности в развитии событий.
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