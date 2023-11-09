ПНА готова взять контроль над сектором Газа при условии сосуществования Израиля и Палестины

Палестинская национальная администрация (ПНА), которая управляет территориями на Западном берегу реки Иордан, готова взять на себя контроль над сектором Газа при условии, что США будут содействовать реализации концепции сосуществования двух государств — Израиля и Палестины. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам высокопоставленного палестинского чиновника Хусейна аш-Шейха, ПНА добивается "обязательств со стороны администрации США, включая всеобъемлющее политическое решение, затрагивающее сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим". " Без всеобъемлющей политической инициативы со стороны США послевоенная Газа стала бы благодатной почвой для радикализма", — отметил он.

Как отмечает аш-Шейх, палестинцы ждут от Вашингтона "серьезную инициативу", которая окажет влияние на Израиль.

"Нынешняя администрация [президента США Джо Байдена] способна на это", — заключил чиновник.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США допускают, что управление сектором Газа будет временно осуществляться при участии нескольких государств на Ближнем Востоке и международных организаций.