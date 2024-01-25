Cитуация на юге Газы обостряется по мере того, как израильские войска усиливают свое присутствие, особенно в районе двух крупных больниц, где значительное число людей пытались спастись. Убежище Организации Объединенных Наций подвергся трагическому удару, в результате которого девять человек погибли и 75 получили ранения. Израильские военные, отрицая свою ответственность, утверждают, что ХАМАС используют мирных граждан как "щит".



Хан-Юнис, который израильские военные называют бастионом ХАМАС, подвергся масштабному окружению после нескольких недель интенсивных бомбардировок. Израильские солдаты окружили больницы, где нашли убежище тысячи жителей Газы. Военные обвиняют ХАМАС в эксплуатации гражданского населения и обещают продолжать операции до тех пор, пока не будет ликвидирована военная инфраструктура и опорные пункты группировки.



Гражданское население Хан-Юниса, и без того перемещенное в результате предыдущего конфликта, не находит в городе безопасного убежища. Три больницы, составляющие значительную часть оставшегося функционального потенциала Газы, с трудом справляются с наплывом пациентов. По сообщениям организации "Врачи без границ", эвакуация людей из больницы Насер затруднена из-за труднодоступных или опасных дорог.



Общая ситуация в Газе остается тяжелой: в зоне эвакуации находятся 88 000 жителей и примерно 425 000 перемещенных лиц, которые занимают площадь около 1,5 квадратных миль. Конфликт, вызванный атакой ХАМАС 7 октября, привел к значительным жертвам и вынудил более 25 000 человек покинуть свои дома в Газе. На фоне продолжающегося конфликта регион переживает гуманитарный кризис.