В возрасте 68 лет ушла из жизни известная актриса театра и кино Ольга Катаева. Об этом сообщает портал Vzsar. ru.
Женщина умерла в четверг, 9 марта, в Израиле. О причине смерти не сообщается.
Катаева была выпускницей театральной студии при Саратовском ТЮЗе. Здесь она проработала в 1970-80-х годах. Позднее она служила на сцене Саратовского академического драматического театра имени Карла Маркса.
Актриса известна своей ролью Киры Крыловой в картине "Тревожное воскресенье". В середине 1990-х годов она переехала в Израиль.
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