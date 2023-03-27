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  • Опубликована сегодня в 8:28

Президент Израиля призвал правительство приостановить судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог потребовал от правительства остановить процесс принятия судебной реформы в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Политик призвал законодателей Кнессета поставить интересы жителей государства выше других интересов. Это необходимо, считает Герцог, ради единства народа.

В воскресенье, 26 марта, более 600 тыс. жителей Израиля приняли участие в протестных акциях против судебной реформы. Манифестанты заблокировали движение транспорта.

В этот же день в отставку был отправлен министр обороны страны Йоава Галанта, критиковавший реформу.

Суть реформы заключается в том, что большинство парламента получит право избирать судей Верховного суда, а те, в свою очередь, не смогут отменять решение правительства.

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