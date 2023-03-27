Президент Израиля Ицхак Герцог потребовал от правительства остановить процесс принятия судебной реформы в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Политик призвал законодателей Кнессета поставить интересы жителей государства выше других интересов. Это необходимо, считает Герцог, ради единства народа.
В воскресенье, 26 марта, более 600 тыс. жителей Израиля приняли участие в протестных акциях против судебной реформы. Манифестанты заблокировали движение транспорта.
В этот же день в отставку был отправлен министр обороны страны Йоава Галанта, критиковавший реформу.
Суть реформы заключается в том, что большинство парламента получит право избирать судей Верховного суда, а те, в свою очередь, не смогут отменять решение правительства.
Рогов: в Мелитополе произошла серия взрывов
Особенно "громко" было на севере города
Байден поддержал американских военных в Сирии
Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать присутствие своих военных в Сирии, чтобы продолжать борьбу с террористическими группировками, включая ИГИЛ*.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.