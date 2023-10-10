Американский сенатор предлагает перенаправить помощь из Украины в Израиль

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули из Миссури высказал предложение о перераспределении финансовой помощи, которая предназначалась Украине, в пользу Израиля. Он выразил это предложение на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Информация в публикации сенатора гласит: "Израиль стоит перед экзистенциальной угрозой. Я предлагаю, чтобы любое выделение финансирования для Украины было немедленно перераспределено в Израиль."
Ранее, телеканал NBC сообщил о возможности объединения запросов на дополнительное финансирование для Украины и Израиля американской администрацией. Этот шаг может помочь в преодолении сопротивления вопреки оказанию помощи Украине среди республиканцев в Палате представителей и Сенате США.
С учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке, запрос на выделение дополнительных средств на военную поддержку Израилю, вероятно, не вызовет серьезных споров на Капитолийском холме и будет утвержден.
Новое обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября после нападения боевиков из ХАМАС на территорию Израиля. Согласно последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов почти 800 палестинцев погибли, более 4 тыс. были ранены, в то время как у израильтян более 900 погибших и около 2,6 тыс. раненых.
ХАМАС объясняет свой налет ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль, в свою очередь, объявил о переходе к состоянию готовности к военным действиям и полной блокаде сектора Газа.
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Шольц также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
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