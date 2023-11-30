Министр обороны Израиля, Йоав Галант, заявил, что страна намерена продолжать военные действия в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, связанного с палестинским радикальным движением.
Галант выразил благодарность США и их президенту за поддержку в справедливой войне за будущее Израиля, подчеркнув, что страны едины в целях операции в регионе.
Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту
Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".
Банковские карты "Мир" вводятся в оборот Кубы: Магазины и отели начинают принимать российские карты
При этом, при оплате в долларах с рублевых карт, применяется курс банка, выпустившего карту.
Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
Названа самая вкусная еда для человека
Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.