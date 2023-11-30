Министр обороны Израиля, Йоав Галант, заявил, что страна намерена продолжать военные действия в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, связанного с палестинским радикальным движением.

Галант выразил благодарность США и их президенту за поддержку в справедливой войне за будущее Израиля, подчеркнув, что страны едины в целях операции в регионе.