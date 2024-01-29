Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали параметры нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. По информации из NBC, представители ХАМАС ознакомятся с проектом соглашения сегодня.

Согласно соглашениям, обсужденным в Париже, предусмотрено поэтапное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, временное прекращение военных действий и поставка гуманитарной помощи в сектор Газа, отмечает источник телеканала.

Предполагается, что в обмен на это будут освобождены палестинские заключенные, содержащиеся в Израиле.

Ранее Associated Press сообщало, ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников, что представителям Соединенных Штатов удалось добиться прогресса в переговорах между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС относительно соглашения об остановке военных действий в секторе Газа и освобождении заложников.