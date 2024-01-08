Израиль: убийство трех вооруженных радикалов перестрелке на Западном берегу

Израильские правоохранительные органы устранили трех вооруженных палестинских радикалов в ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в причастности к террористической деятельности в селе Иктаба, расположенном близ города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Силовики прибыли в село Иктаба в рамках операции по задержанию искомого террориста, где произошел конфликт, в результате которого трое вооруженных террористов были устранены военнослужащими, пытавшимися сбежать", — гласит сообщение. "Искомый был задержан после того, как получил ранение при попытке побега. На месте задержания изъяты пистолет и автомат", — отметили в полиции.

"Перестрелка продолжилась при отходе силовиков из района, в результате которой еще двое террористов получили ранения", — добавили в пресс-службе, подчеркнув, что "задержанный был передан в ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) для дальнейшего допроса", сообщает ТАСС.