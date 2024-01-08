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Армия Израиля: нанесены удары по целям в Ливане в ответ на обстрелы
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  • Опубликована сегодня в 23:16

Армия Израиля: нанесены удары по целям в Ливане в ответ на обстрелы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила ударами на объекты шиитского движения "Хезболлах" и несколько районов на территории Ливана, откуда проводились атаки на северную часть израильского государства. Об этом сообщила пресс-служба армии. Согласно заявлению, ранее в тот же день ЦАХАЛ зафиксировала несколько ракетных и снарядных запусков из Ливана в различные районы севера Израиля.

В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам, откуда осуществлялись атаки. Также проведены удары по террористическим объектам "Хезболлах" и другим районам в Ливане. Израильские военные также атаковали террористический отряд в Ливане в момент попытки запуска противотанковых ракет в сторону израильской территории, добавили в пресс-службе, сообщает ТАСС.

Армейские представители подчеркнули, что продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ заявил, что будет продолжать защищать израильские границы от любых угроз.

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