Сирены тревоги прозвучали второй раз за день на севере Израиля

Снова сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной ракетной угрозе в северной части Израиля. Об этом информирует армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", — говорится в официальном заявлении.

Ранее военные доложили о воздушной тревоге в северных районах страны в 13:45 по местному времени (14:45 мск), сообщает ТАСС.