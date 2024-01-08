Сирены тревоги прозвучали второй раз за день на севере Израиля

Снова сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможной ракетной угрозе в северной части Израиля. Об этом информирует армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", — говорится в официальном заявлении.
Ранее военные доложили о воздушной тревоге в северных районах страны в 13:45 по местному времени (14:45 мск), сообщает ТАСС.
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