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Командир подразделения
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  • Опубликована сегодня в 14:57

Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля

Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил, сообщает ТАСС.

По их данным, Израиль провел атаку на юг Ливана. С 7 октября уже более 130 членов "Хезболлах" погибли на территории Ливана.

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