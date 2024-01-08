Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля

Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил, сообщает ТАСС.
По их данным, Израиль провел атаку на юг Ливана. С 7 октября уже более 130 членов "Хезболлах" погибли на территории Ливана.
ЕС предупредил КНДР о "серьезных последствиях" за предполагаемые поставки ракет России
Дипломатический представитель Евросоюза высказал угрозу Северной Корее в связи с предполагаемыми поставками ракет от России, намекнув на возможные "серьезные последствия".
Бывшего топ-менеджера нефтегазовой корпорации в Китае арестовали за взятки
Бывший заместитель генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Сюй Вэньжун был задержан по обвинению в коррупции.
Макаревич заявил, что в советские годы он содержал "Росконцерт"
По словам иноагента, выступления коллектива "Машина времени" приносили в казну страны доход, сравнимый с выручкой от "среднего советского завода".
300 детей из Белгорода примет на отдых Ярославская область
Детские лагеря в Ярославской области готовы принять 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).