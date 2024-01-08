Командир подразделения "Хезболлах" в Ливане погиб в результате удара Израиля

Командир высокого ранга подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" потерпел гибель в Ливане в результате воздействия израильских сил, сообщает ТАСС.

По их данным, Израиль провел атаку на юг Ливана. С 7 октября уже более 130 членов "Хезболлах" погибли на территории Ливана.